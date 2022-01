दो भाइयों ने गोली मारकर की रिश्तेदार की हत्या

हत्या जमीनी विवाद में दो भाइयों ने मिलकर की थी। वृद्ध को लोहे के पाइप और एयरगन पिस्टल से मारा गया था। इसके बाद साक्ष्य छिपाने शव को खाई में घसीटकर ले गए और फिर पत्थर से ढाक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।



झल्लार थाना प्रभारी दीपक पाराशर ने बताया वृद्ध की हत्या के मामले में संदिग्ध लोगों ग्राम बोरगांव के गोलू उर्फ ओमप्रकाश सरियाम और उसके भाई राहुल सरियाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने बताया कि जमीन संबंधी विवाद में लोहे के पाइप और एयरगन पिस्टल से केजा की हत्या की थी, बाद में शव और साक्ष्य छिपाने गहरी खाई में पत्थरों से दबाकर छिपा दिया था। प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त शस्त्र जब्त किए गए। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया था। आरोपियों को जेल भेज दिया है। बोरेगांव निवासी केजा कुमरे (५५) का शव २३ जनवरी को बोरगांव के पास खाई में मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज किया था। मृतक केजा १० जनवरी से लापता था। मृतक की बेटी ने २१ जनवरी को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था।

१० जनवरी को ही कर दी थी हत्या

एसडीओपी एके बोहिते ने बताया कि मृतक और आरोपी रिश्तेदार है। जमीन को लेकर छोटा-मोटा विवाद था। जिसके बाद १० जनवरी की शाम को ही सिहारी रास्ते के जंगल में आरोपियों ने केजा को मार दिया। जिसके बाद बोरे में शव भरकर कंधे और फिर घसीटकर खाई में ले गए थे। आरोपियों ने एयरगन पिस्टल कहां से लाई है। इसको लेकर पूछताछ की जाएगी।

