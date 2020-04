गुटखे-तंबाकू की तलब में पार की राज्य की सीमा, पुलिस ने जमकर पीटा तो बोले- पाउच खरीदने आए हैं

बैतूल. कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में जीवन रक्षक सामग्री को छोड़कर सभी चीजें बंद हैं। लेकिन कई जिलों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जब दो युवक गुटखा-तंबाकू लेने के लिए महाराष्ट्र की सीमा पार कर मध्यप्रदेश पहुंच गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इन दोनों की पिटाई कर उन्हें राज्य की सीमा से खदेड़ दिया।

महाराष्ट्र से पहुंचे एमपी

दरअसल, महाराष्ट्र के दो युवक गुटखा और तंबाकू लेने के लिए अपने राज्य की सीमा को लांघ क मध्यप्रदेश के बैतूल पहुंच गए। महाराष्ट्र में गुटखा बैन कर दिया गया है, ऐसे में दोनों युवक गुटखा और तंबाकू लेने मध्य प्रदेश के बैतूल में घुस आए थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक गुटखा-पाउच लेने के लिए महाराष्ट्र के परतवाड़ा से बैतूल जिले के सवालमेंढा पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली की दो लोग महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश किए हैं जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

Madhya Pradesh: Two men were made to do squats and were beaten up by Police personnel, yesterday, allegedly because they went to buy tobacco product amid #CoronavirusLockdown, in Betul. pic.twitter.com/74Rd7Tnrn8