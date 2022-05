दो नाबालिग बहनों से एक आरोपी ने किया बलात्कार

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में।

आरोपी को पकडऩे पेड़ पर बैठी रही पुलिस।

एसपी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण।



बैतूल। भैंसदेही थाना क्षेत्र में चचेरी बहनों से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीडि़त बेटी के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकडऩे पुलिस पेड़ पर बैठी रही। एसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया है।

पुलिस के मुताबिक भैंसदेही थाना क्षेत्र की चचेरी बहनें पांच और सात वर्ष बुधवार शाम को घर आ रहे थी। तभी गरब सिंह दोनों बहनों को जबरन बैठाकर जंगल की तरफ ले गया। दोनों के साथ बलात्कार करने के बाद आरोपी ने उन्हें घर के ही पास छोड़ दिया। दोनों बहने रोते हुए घर पहुंची तो मां ने पूछा। दोनों ने अपनी मां को पूरी बात बताई। पीडि़ता के पिता ने रात में ही थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी गरब सिंग के विरूद्ध अपराध धारा 363,37६ए , 376 बी, 377 भादवि 5एम पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने रात में ही आरोपी तलाश की शुरु कर दी। आरोपी गरब सिंग को चोपनी के जंगल में तलाश किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से भागने वाला है। मोटरसाइकिल की जंगल में तलाश कर पास के महुआ के पेड़ पर प्रधान आरक्षक अजय भल्लावी और अन्य पुलिसकर्मी पेड़ पर चढक़र छिप गए। आरोपी फरार होने के लिए मोटरसाइकिल शुरु कर भागने लगा, तभी पुलिस ने घेरा डालकर आरोपी को पकड़ लिया।

