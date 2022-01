टॉवर से चोरी की करते थे यूपी के चोर

टेलिकॉम कंपनी से चोरी किए उपकरण से चोर एक अन्य नेटवर्क खड़ा कर लोगों को ठगी का शिकार बना सकते थे।



बैतूल। टेलिकॉम कंपनी से चोरी किए उपकरण से चोर एक अन्य नेटवर्क खड़ा कर लोगों को ठगी का शिकार बना सकते थे। इससे धोखाधड़ी करने पर पता भी नहीं चलता। पुलिस ने उक्त खुलासा किया है। टेलिकॉम कंपनी के टॉवर से उपकरण चोरी करने वाले पांच चोरों को पकडक़र २५ लाख रुपए का सामान जब्त किया है। चार आरोपी यूपी मेरठ के हैं। आरोपियों ने होशंगाबाद और महाराष्ट्र के वरुण में भी घटना को अंजाम दिया है।

एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया जिले में हो रही टेलीकॉम कंपनियों के संचार उपकरण के चोरियों की बढ़ती वारदातों को रोकने कार्रवाई कर चोरों को पकडऩे निर्देश दिए थे। पुलिस ने उपकरण चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। इन पांच चोरों से 17 उपकरण चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोनाघाटी रेलवे टै्रक के पास से पांच संदिग्ध शोएब पिता शाहबुद्दीन (१९) निवासी जाकीर कालोनी जिला मेरठ ( उ.प्र),शदाब पिता नबाब खान (२५) निवासी जाकीर कालोनी जिला मेरठ ( उ.प्र), नबाव पिता अजीज (५०) जाकीर कालोनी जिला मेरठ ( उ.प्र), मुबीन पिता सगीर अहमद (३०) मुआना जिला मेरठ ( उ.प्र) , बाबूराव पिता नामदेवराव पांसे(४३) निवासी बोरदेही जिला बैतूल को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर संदिग्धों के ने बताया टेलीफोन कंपनियों के टॉवर केबिनेट रूम का ताला तोडक़र उपकरण चोरी करते थे। पट्टन , बोरदेही , आठनेर , झल्लार , भीमपुर और होशगाबाद जिलें में डोलारिया, महाराष्ट्र राज्य में वरुण जिला अमरावती में वारदातों को अंजाम दिया हैं। आरोपियों से 17 उपकरण जब्त किया है,जिसकी कीमत लगभग २५ लाख रुपए हैं। न्यायालय में रिमांड लेकर आरोपियों से अन्य चोरी को लेकर पूछताछ की जाएगी। चोरी के सामान से अन्य नेटवर्क खड़ा किया जा सकता था। इस सामान की दिल्ली में अधिक बिक्री होती है।

