बांध में हुई दो बच्चों की जल समाधि

बांध में नहाने उतरे दो बच्चों की डूबने से मौत,तीसरे को बचाया

रमली बांध पर नहाने गए थे चार बच्चे।

पानी की गहराई देखने उतरे तो फिर बाहर नहीं आए।

होमगार्ड की टीम ने बच्चों के शव निकाले।



आमला। रमली मार्ग स्थित रेलवे बांध में डूबने से दो बालकों की बुधवार मौत हो गई। दोनों बालक अपने दो अन्य दोस्तों के साथ नहाने के लिए बांध गए हुए थे। जहां नहाते समय गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए।तीसरे बच्चे को बचा लिया। बच्चों के शव गुरुवार को बांध से होमगार्ड की टीम ने निकाले हैं। शवों का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक तनुज पिता चरणसिंह उइके(१५)निवासी गोविन्द कॉलोनी आमला और सागर पिता वासुदेव बारपेटे निवासी लक्ष्मण नगर ने अपने अन्य दो दोस्तों के साथ बुधवार को खेड़ी-चिचोली मार्ग पर स्थित वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया था। वाटर पार्क आमला से दूर होने के कारण बच्चों ने अपना प्लान बदल दिया और बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे चारो रेलवे बांध की ओर नहाने चले गए। बांध पर पहुंचने के बाद तनुज और सागर गहराई देखने पानी में उतरे। गहरे पानी में चले जाने से दोनों की डूबने से मौत हो गई। इस दौरान तुषार भी बांध में नहाने के लिए उतरा था। वह भी डूबने लगा तो बांध के बाहर खड़ा लोकेश सीवरे(१४)ने उसे हाथ पकडक़र खींच लिया। जिससे तुषार की जान बच गई। गुरुवार सुबह दोनों मृत बालकों के शव पुलिस ने बाहर निकाले और पीएम कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरी घटना से शहर में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

डर के कारण नहीं बताई घटना

लोकेश सीवरे ने बताया कि शाम 5 बजे तक दोनों दोस्तों के बाहर निकलने का इंतजार किया किन्तु सागर, तनुज पानी से बाहर नहीं आए। मदद के लिए बहुत आवाज भी दी पर कोई नहीं आया। शाम 5 बजे घर वापस आए। दोनों ने डर के कारण घर ही नहीं पहुंचे और यहां-वहां घूमते रहे। रात नौ बजे घर पहुंचकर पूरी घटना माता-पिता को बताई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया और थाना प्रभारी संतोष पंद्रे भी मौके पर पहुंच गए थे।

सागर था एकलौता बेटा

बांध में डूबने के कारण जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें तनुज उइके (15) कक्षा दसवीं का छात्र था। जिसके पिता चरणसिंह उइके प्राथमिक शाला सोरनादेही में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। उइके के तीन बेटे हंै, जिसमें से दो बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। तनुज मजला बेटा था। वहीं सागर बारपेटे (15) 9वी कक्षा में अध्ययनरत था। सागर के पिता वासुदेव बारपेटे यह रेलवे में वेंडर का कार्य करते हैं। सागर की एक बहन छोटी है और वासुदेव का एकलौता बेटा था। घटना में सागर की मौत की सूचना जैसे ही सागर की मौसी बबली को लगी तो बबली बेहोश हो गई थी। सागर की मौसी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इनका कहना

चार बच्चे नहाने के लिए बांध पर गए थे। जिसमें से दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। रात को घटना की सूचना मिली थी। रात में शव निकालने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सुबह एनडीआरएफ के माध्यम से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया और पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

