पढ़ें, ताप्ती बैराज में एयर वॉल्व फटने से पांच घंटे पानी सप्लाई रही प्रभावित

खेड़ी स्थित ताप्ती बैराज का इंटकवैल में लगा एयर वॉल्व रविवार सुबह ५.३० बजे प्रेशर बढऩे की वजह से फट गया। इस वजह से शहर में ताप्ती बैराज से रॉ वॉटर की सप्लाई ठप हो गई।

बैतूल। खेड़ी स्थित ताप्ती बैराज का इंटकवैल में लगा एयर वॉल्व रविवार सुबह ५.३० बजे प्रेशर बढऩे की वजह से फट गया। इस वजह से शहर में ताप्ती बैराज से रॉ वॉटर की सप्लाई ठप हो गई। सूचना मिलते ही सुबह नगरपालिका के अमले ने ताप्ती बैराज पहुंचकर एयर वॉल्व को सुधारने का काम शुरू कर दिया था। करीब पांच घंटे तक शहर में पेयजल सप्लाई को बंद रखा गया। वॉल्व का लीकेज सुधारने के बाद दोपहर में पानी की सप्लाई को शुरू किया गया। बताया गया कि ३६० हॉर्सपॉवर की मोटरों से ताप्ती बैराज से २२ किमी दूर बैतूल तक पानी की सप्लाई की जाती है। मोटर को प्रेशर में चलाना पड़ता है ताकि पानी बैतूल तक पहुंच सके। पाइप लाइन में प्रेशर बढऩे की वजह से एयर वॉल्व फट गया था। जिसके कारण सप्लाई को बंद करना पड़ा। जलशाखा प्रभारी सब इंजीनियर ब्रजेश खानुरकर ने बताया कि तत्काल टीम को भेजकर प्रेशर वॉल्व को सुधार दिया गया है और दोपहर में वार्डों में सप्लाई भी शुरू कर दी गई। इस दौरान करीब पांच घंटे तक पेयजल सप्लाई बाधित रही।

पारसडोह से अभी तक नहीं लिया पानी

जल उपभोक्ता संथा की बैठक में २२ मई को पारसडोह जलाशय से ताप्ती बैराज के लिए पानी छोड़ा जाना तय हुआ था, लेकिन अभी तक नगरपालिका ने पानी नहीं छुड़वाया है। बताया गया कि ताप्ती बैराज में अभी दो से तीन फीट तक पानी मौजूद हैं। इसलिए पानी नहीं लिया गया है। यदि मानसून समय से पहले सक्रिय हो जाता है तो पारसडोह से पानी नहीं लेना पड़ेगा। इससे नगरपालिका की राशि भी बच जाएगी।

यह भी पढें़,.........

गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा, २३ मवेशियों को गोशाला भेजा

बैतूल। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने रविवार को गोवंश से भरी एक गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में ठूंस-ठूंस कर 23 गोवंश भरे थे। संगठन के नगर उपाध्यक्ष प्रवीण साहू ने बताया कि राष्ट्रीय हिन्दू सेना के वरिष्ठ सहयोगी मयकं वागद्रे की सूचना के आधार पर इस आयशर वाहन को नगर संयोजक पवन नानकर, प्रखंड अध्यक्ष स्वप्निल पवार, प्रखंड उपाध्यक्ष आशीष यादव के सहयोग से बैतूल फोरलेन के सोनाघाटी पर रोक कर चेक किया गया। गाड़ी में गोवंश पाया गया। मध्य भारत प्रान्त अध्यक्ष पवन मालवीय ने बताया कि आयशर ट्रक शाहपुर बरेठा क्षेत्र से बैतूल की ओर आ रहा था। ट्रक चालक एवं कंडक्टर को भी पकड कर पुलिस के हवाले किया है। गाड़ी में ले जाए जा रहे गोवंश को त्रिवेणी गोशाला भेज दिया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने बताया कि बैतूल जिला गोवंश तस्करी का अड्डा बना हुआ है।संगठन के कई ज्ञापन, आंदोलन, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन के बावजूद ना प्रशासन जागा और ना ही गोवंश तस्करी बंद होने का नाम ले रही है। विभाग सह संयोजक नितेश मस्हकी, विभाग युवा सेना उपाध्यक्ष अर्जुन चौहान ने बताया कि 4 दिन पूर्व भी गौवंश से भरी गाड़ी पकड़ी थी।उस गाड़ी एवं इस गाड़ी में पकडाए आरोपी से पूछताछ में आरोपियों ने गोवंश को हैदराबाद ले जाने का खूलासा किया था।

Air valve installed in tapti's intake well which was rectified