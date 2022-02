तुअर काटने गई तो वापस नहीं आई महिला,मिली लाश

महिला की संदिग्ध मौत, गांव के बाहर खेत में मिला शव

मौके पर पहुंची एफएसएल टीम, पुलिस ने किया मर्ग कायम







मुलताई। आठनेर मार्ग पर सोमवार सुबह ग्राम सिरडी से घाना के बीच स्थित खेत में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला की मौत किन कारणों से हुई है इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिरडी से घाना मार्ग पर महेन्द्र हारोड़े के खेत में सुबह लगभग 10.30 बजे महिला का शव पड़ा हुआ था,जिसे खेत गए महेन्द्र ने देखा और इसकी सूचना तत्काल डायल 100 को दी। पुलिस द्वारा मृतिका की शिनाख्त गुुंताबाई पति श्रीराम मसराम (४५) निवासी सिरडी के तौर पर की गई है। मृतिका के देवर पंजाबराव मसराम ने बताया कि मृतिका गुंताबाई दो तीन दिन पूर्व रगडग़ांव स्थित उसके खेत में तुअर काटने गई थी, जिसके बाद वापस नही आई थी। सुबह उसे जब सूचना मिली तो वह भी मौके पर पहुंचा तो देखा कि मृतिका उसकी भाभी है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी नम्रता सोंधिया एवं थाना प्रभारी सुनील लाटा पहुंचे। इधर बैतूल से एफएसएल टीम ने भी पहुंचकर शव की जांच की गई। थाना प्रभारी सुनील लाटा ने बताया कि मृतिका के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई है। पुलिस के अनुसार मृतिका की चूडिय़ां टूटी हुई थी। वही घटना स्थल पर साड़ी, स्वेटर, टार्च, तंबाखू तथा मोबाइल आदि सामान बिखरा हुआ पड़ा था।

went to cut the tur, the woman did not come back, the body was found