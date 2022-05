पढ़ें, बारिश से मंडी में रखा किसानों का गेहूं भीगा, कृषि मंत्री बोले मंडी में शेडो की कमी को करेंगे पूरा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार देर रात को जिले के अलग-अलग स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। बैतूल में ३.२ मिमी, घोड़ाडोंगरी में ८ मिमी, शाहपुर में ५.४ मिमी, मुलताई में ६.४ मिमी बारिश दर्ज की गई।

बैतूल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार देर रात को जिले के अलग-अलग स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। बैतूल में ३.२ मिमी, घोड़ाडोंगरी में ८ मिमी, शाहपुर में ५.४ मिमी, मुलताई में ६.४ मिमी बारिश दर्ज की गई। बैतूल में कृषि उपज मंडी बडोरा में खुले में रखा किसानों एवं व्यापारियों का गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। रात में किसान त्रिपाल बिछाकर गेहूं को गीला होने से बचाते नजर आए लेकिन बारिश तेज होने से पूरा गेहूं बर्बाद हो गया। इधर बैतूल दौरान पर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडी में जहां शेडो की कमी है वहां नए शेड बनाए जाएंगे ताकि बारिश से किसानों का गेहूं बर्बाद न हो।

२७ तक गरच-चमक के साथ जताया बारिश का अंदेशा

भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल ने बैतूल जिले के लिए जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया है उसमें २५ से २७ मई तक गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने तथा हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने २९ मई तक मध्यम, घने से साफ बादल रहने एवं हल्की बारिश होने की बात कही है। इस दौरान अधिकतम तापमान ३६ से ३७ डिग्री के मध्य रहने तथा न्यूनतम तापमान २१ से २३ डिग्री के मध्य बने रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओं में बहने एवं १४ से २२ किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।

बारिश से तापमान में भी आई गिरावट

मौसम में बदलाव के चलते बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। गुरुवार को दिन में अधिकतम तापमान ३८.५ डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान २२.७ डिग्री रहा। हालांकि आज नौपता का दूसरा दिन था लेकिन बारिश नेे नौपता की गर्मी को शांत कर दिया है। आमतौर पर नौपता के समय तापमान ४२ से ४३ डिग्री के मध्य रहता है लेकिन पिछले चार-पांच दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से तापमान ४० डिग्री से कम रहा है।

