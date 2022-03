पढ़ें, अब स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी

रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 04 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर 15 मई 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2022-23 में स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही पंजीकृत कृषकों से गेहूं खरीदी का कार्य किया जाएगा।

बैतूल। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 04 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर 15 मई 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2022-23 में स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही पंजीकृत कृषकों से गेहूं खरीदी का कार्य किया जाएगा। स्लॉट बुकिंग की लिंक शीघ्र ही ओपन की जाएगी। कृषकों के द्वारा स्लॉट बुकिंग प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। स्लॉट बुक होने के पश्चात् कृषक, चयन किए गए खरीदी केन्द्र पर ही गेहूं का विक्रय कर सकेंगे, अन्य खरीदी केन्द्र पर नहीं। कृषक द्वारा स्लॉट की बुकिंग केवल अपने विकासखंड के अंतर्गत स्थापित उपार्जन केन्द्र पर ही की जा सकेगी, अन्य विकासखंड में स्थापित खरीदी केन्द्र पर स्लॉट की बुकिंग सुविधा नहीं होगी। जिले के किसानों से अपील की गई है कि वह अपने मोबाइल से या समीप के सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे आदि के माध्यम से ई-उपार्जन पोर्टल की वेबसाइट पर गेहूं विक्रय के लिए अपने स्लॉट की बुकिंग करवाएं। कृषक द्वारा स्लॉट बुक होने के 72 घंटे (तीन दिवस, अवकाश के दिन छोडकऱ) तक ही अपनी उपज का विक्रय, खरीदी केन्द्र पर जाकर किया जा सकेगा। 72 घंटे के पश्चात् स्लॉट की वैधता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। कृषक द्वारा कुल पंजीकृत रकबे की उपज का विक्रय एक ही बार करने की सुविधा प्रदान की गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 15 मई 2022 के दस दिन पूर्व तक ही स्लॉट बुक करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात् स्लॉट की बुकिंग नहीं होगी।

खरीदी के लिए दो लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए इस साल दो लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होना है। खरीदी को देखते हुए चार हजार गठान बारदाना भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस साल खरीदी में पीपी बोरे का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया गेहूं खरीदी के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिले में आठ हजार गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। जिसके लिए शासन को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही गोदाम से गेहूं खरीदी के लिए दिए जाने वाले कमीशन में भी सरकार ने कटौती की है। पहले जहां गोदाम संचालक को ५ रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता था। वह अब ४ रुपए दिया जाएगा। जबकि समिति का कमीशन २२ से बढ़कर २३ रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

