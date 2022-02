अपनों ने की मदद तो भर आई दुकानदारों की आंखे

दुकानदरों के लिए जुटाई १.४० लाख की सहायता राशि

१२० लोगों ने की मदद।

अग्नि पीडि़त दुकनदारों को दी।







बैतूल। गंज में आगजनी के चलते कपड़ा दुकानें जल गई थी। दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। इन दुकानदारों की मदद के लिए साथी दुकानदार सामने आए। सभी ने मिलकर लगभग १२० लोगों से १.४० लाख रुपए की सहायता राशि जमा की। अग्नि पीडि़त दुकानदार संजय पंवार को ४५ हजार, आयुष राठौर को ४५ हजार, हर्ष पंवार को ३० हजार और वसीम खान को २० हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है।

गंज मंडी में ही दुकान लगाने वाले शेख अकरम,शिवभोले, विजय सावनेर ने बताया कि १० फरवरी की सुबह आगजनी की घटना में गंज सब्जी मंडी स्थित संजय, आयुष, हर्ष और वसीम की कपड़ा दुकानें जल गई थी। आग में ३० से ३५ लाख रुपए का नुकसान हुआ था। प्रशासन से बहुत ही कम १२-१२ हजार रुपए की सहायता राशि मिली थी। दुकानदरों ने बैंक और निजी संस्था से कर्ज लेकर जैसे-तैसे दुकान में माल भरा था। शादी के एन मौके पर आग लग गई और कपड़ा जल गया। दुकानदारों की माली हालत बहुत ही खराब होने से सभी साथी दुकानदारों ने मदद के लिए राशि जुटाने की पहल की। एक के बाद एक दुकानदार इसमें जुड़ते गए। १.४० लाख रुपए एकत्र कर पीडि़ दुकानदारों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक राशि व्यापारी अध्यक्ष मनोज भार्गव ने १० हजार रुपए दिए हैं। वहीं राशि एकत्र की पहल भूरा राठौर के माध्यम से हुई। राशि मिलने पर पीडि़त दुकानदारों ने अपने साथी दुकानदारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपने साथियों पर किसी भी तरह की समस्या आती है तो मदद के लिए तैयार रहेंगे। आज के समय में लोग अपनों की मदद नहीं करते हैं। ऐसे में यह प्रयास कर साथियों ने बहुत बड़ी मदद की है। पीडि़त दुकानदरों ने जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई है।

संदिग्ध व्यक्ति की नहीं हो सकी पहचान

कपड़ा दुकान में आग लगने को लेकर दुकानदारों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति ने यह आग लगाई है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति आगजनी वाली घटना के दिन दिखाई भी दिया। पुलिस अभी उस व्यक्ति में बारे में जानकारी नहीं जुटा सकी है। दुकानदारों का मानना है कि व्यक्ति की पहचान होने पर आगजनी का खुलासा हो सकता है।

When loved ones helped, the eyes of the shopkeepers filled