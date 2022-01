जमीन का बंटवारा करने तहसील पहुंचा किसान तो पता चला वह २००४ में सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका हैं

मुलताई विकासखंड के ग्राम सांईखेड़ा निवासी 75 वर्षीय एक वृद्ध किसान पिछले 18 सालों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित है लेकिन आज तक उसे जिंदा नहीं किया जा सका है। पड़ोसियों ने किसान की जमीन को हड़पने के लिए अधिकारियों से सांठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और जमीन अपने नाम करवा ली।

बैतूल। मुलताई विकासखंड के ग्राम सांईखेड़ा निवासी 75 वर्षीय एक वृद्ध किसान पिछले 18 सालों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित है लेकिन आज तक उसे जिंदा नहीं किया जा सका है। पड़ोसियों ने किसान की जमीन को हड़पने के लिए अधिकारियों से सांठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और जमीन अपने नाम करवा ली। किसान को जमीन अपने हाथ से निकलने का पता 2019 में तक चला जब वह अपने बेटे को लेकर तहसील कार्यालय मुलताई में जमीन का बंटवारा करने पहुंचा। यहां हल्का पटवारी से जब बंटवारे को लेकर किसान ने संपर्क किया तो पता लगा कि 11दिसंबर 2004 को सरकारी रिकॉर्ड में वह मृत घोषित कर दिया गया है। किसान की जमीन दो लोगों के नाम कर दी गई। जिसके बाद पीडि़त किसान द्वारा एसडीएम न्यायालय में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी जमीन का मामले का निराकरण नहीं हो सका है। मंगलवार को बुजुर्ग किसान पुन: शिकायत लेकर अपने बेटे के साथ कलेक्टारेट कार्यालय पहुंचा था ताकि इस बार उसे न्याया मिल सके, लेकिन यहां भी फरियाद लगाने के बाद सुनवाई के लिए तारीख मिल गई।

घटना को लेकर बताया गया कि मुलताई विकासखंड के ग्राम सांईखेड़ा निवासी ७५ वर्षीय तिलकचंद किराड़ ने बताया कि उसकी खानदानी कृषि भूमि ग्राम मौजा देवभिलाई में कुल २.९२० हेक्टेयर मौजूद हैं। जिस पर लगभग वर्ष १९९१ एवं १९९२ में कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुआं खोदने उसने भूमि विकास बैंक शाखा पट्टन से ४५ हजार रुपए का ऋण लिया था। तिलकचंद ऋण चुकाने के लिए अपने घर से कमाने-खाने के लिए शहर चला गया था। साल दो साल में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घर आता था। किसान की पत्नी सावित्री ने जमीन ठेके पर भूरा किराड़ और देवधर कुंबी को दी थी। जो उनके रिश्तेदार भी थे। इन दोनों ने मिलकर नायब तहसीलदार के साथ कूटरचित दस्तवेज तैयार कर ११ दिसंबर २००४ को मुझे सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। परिवारों के सदस्यों को रजिस्टर्ड ठेकेनामा बनाने और फसल बीमा राशि दिलाए जाने का झांसा देकर जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। ऋण पुस्तिका पर अपना नाम भी चढ़वा लिया गया। जमीन की कीमत ६० हजार रुपए विक्रय पत्र में उल्लेखित की गई। जो कि एक ठेका किस्म राशि है देकर परिजनों को चलता कर दिया गया। पीडि़त किसान के पुत्र सदाशिव द्वारा ६ अगस्त २०१९ को पुलिस थाना मुलताई में शिकायत दर्ज करने सहित कलेक्टर को जनसुनवाई और मुलताई एसडीओपी को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। पीडि़त किसान ने अपनी जमीन दिलाए जाने के लिए मंगलवार को पुन: कलेक्टोरेट में पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई।

