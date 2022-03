पुलिस ने भांजी लॉठी तो प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव

एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी को आई चोटें

दुकान और मकान में लगाई आग,पुलिस वाहन में तोडफ़ोड़

भीमपुर में हुआ उपद्रव।







बैतूल। भीमपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शनिवार शाम को एक मकान और दुकान में आग लगा दी। वाहनों में तोडफ़ोड़ की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने लॉठी भांजी। पथराव में लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें आने की बात कही जा रही है। भीमपुर में तनाव की स्थिति हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शनिवार को भीमपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा था। पार्टी की मांग थी कि भीमपुर में शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही पिछले दिनों एक आदिवासी महिला के साथ हुई मारपीट को लेकर भी विरोध प्रदर्शन था। धरने में गोंडवाना और जयस के ही प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। धरने के बाद शाम को सात बजे के लगभग जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों महिला के साथ अभद्रता करने वाले दिनेश आर्य की बस स्टैंड स्थित दुकान में

तोडफ़ोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया,लेकिन वे नहीं रुकें। सभी ने फिर आर्य के ही पुलिस चौकी के सामने स्थित मकान में तोडफ़ोड़ की। वही कुछ दुकानों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके बस स्टैंड पर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के व्रज वाहन,दकमल में तोडफ़ोड़ की। प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने पर पुलिस ने अश्रुगैंस छोड़ी। इसके बाद भी हंगामा चलते रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लॉठी बरसाना शुरु किया तो उन्होंने ने पथराव शुरु कर दिया। प्रदर्शनकारी यहां-वहां छिप गए और पुलिस पर पथराव करते रहे। जिसमें लगभग एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। भीमपुर में लगभग दो घंटे तक उपद्रव चलता रहा। स्थिति को नियंत्रण करने भारी संख्या में बैतूल से पुलिस बल भीमपुर पहुंचा। एसपी भीमपुर पहुंच गई थी। भीमपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सभी डरे हुए हैं और घरों में कैद हो गए हैं। घटना को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष से चर्चा का प्रयास किया,लेकिन मोबाइल नहीं लगा। उल्लेखनीय है कि भीमपुर में कुछ माह पहले भी विवाद हुआ था।

दिन भर चलते रहा प्रदर्शन

गोंडवाना पार्टी ने पहले ही विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। जिसके चलते मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात किया था,लेकिन प्रदर्शन में भारी भीड़ जमा हो गई। दिन भर पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। संगठन के पदाधिकारियों ने मंच से संबोधन किया। प्रदर्शन के चलते भीमपुर के व्यापारियों ने पहले ही अपने दुकानें बंद रखी थी।

पुलिस ने की कार्रवाई

लगभग चार दिन पहले भीमपुर में दुकान लगानें को एक महिला और दिनेश आर्य का विवाद हुआ था। आर्य ने महिला की सब्जी की दुकान फेंक दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दिनेश आर्य पर कार्रवाई भी की है।

इनका कहना

एक-दो टपरों में आग लगाई है। स्थिति नियंत्रण में हैं। प्रदर्शन करने वाले १०-१५ लोगों को पकड़ा हैं।

सिमाला प्रसाद, एसपी बैतूल।

