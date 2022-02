पढ़ें, पाढऱ अस्पताल के साथ जापानी काउंसलर जनरल ने किस अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

पाढर अस्पताल में सोमवार को हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जापान के काउंसल जनरल, डॉ. यासुकाता फुकाहोरी एवं काउंसल फॉर कल्चर एंड इनफार्मेशन के नोरिताका ताउची, सांसद डीडी उइके भी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. यासुकाता फुकाहोरी ने पाढर चिकित्सालय के कार्य तथा मानवजाति के लिए दी जा रही सेवाओं की सराहना की।

बैतूल। पाढर अस्पताल में सोमवार को हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जापान के काउंसल जनरल, डॉ. यासुकाता फुकाहोरी एवं काउंसल फॉर कल्चर एंड इनफार्मेशन के नोरिताका ताउची, सांसद डीडी उइके भी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. यासुकाता फुकाहोरी ने पाढर चिकित्सालय के कार्य तथा मानवजाति के लिए दी जा रही सेवाओं की सराहना की। वहीं भविष्य में निरंतर सहायता प्रदान करते रहने का भरोसा दिया। उन्होंने इस भारतीय-जापानी संबंध पर अपनी उत्सुकता जताई। इसके अलावा नोरिताका ताउची ने अपने उद्बोधन में कहा कि वह हमेशा इस प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर रहते है तथा भारत में इस प्रकार के सहयोग के चयन एवं अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न क्राइटेरिया बताए। यह परियोजना ग्रांट फॉर द ग्रासरूट प्रोजेक्ट के तहत जापान की सरकार एवं नागरिकों के द्वारा गरीब एवं जरुरतमंदों की सहायता हेतु प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई स्थित जापानी दूतावास द्वारा पाढर चिकित्सालय को हर्मोनिक्स स्काल्पल एवं रक्त घटकों को प्रथक करने हेतु उपकरण प्रदान करने हेतु सहयोग दिया जा रहा है।

जरुरतमंदों के लिए बहुत बड़ा योगदान

सांसद डीडी उइके ने रक्त के विभिन्न घटकों की महत्वपूर्णता तथा जरुरत के समय उनकी आवश्यकता पर जानकारी दी। उन्होंने पाढर अस्पताल की भारतीय-जापानी संबंध को बहुत सराहा तथा जापानी अतिथियों को इस सराहनीय योगदान के लिय धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इस हिस्से के गरीब एवं जरुरतमंदों के लिए यह एक बहुत बड़ा योगदान है तथा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर भारतीय-जापानी राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में भी चर्चा की। समारोह के दौरान डॉ. राजीव चौधरी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने पाढर अस्पताल की ओर से उपस्थित अतिथियों को इस सहायता के लिए अपना धन्यवाद दिया। इस सहायता से मरीजों की जान बच सकेंगी। अपने उद्बोधन में सात वर्ष पूर्व जापानी दूतावास द्वारा ऑक्सीजन प्लांट तथा आईसीयू तथा एनआईसीयू के नवीनीकरण में सहायता का भी उल्लेख किया और किस प्रकार इससे बहुत से मरीजों की जान बची बताया गया। इसके अलावा तीन प्रेजेंटेशन बताए, जिसमें पूर्व में प्रदान किए गए ऑक्सीजन प्लांट तथा इससे गरीब एवं जरुरतमंदों की सहायता, रक्त के विभिन्न घटकों एवं उनकी महत्वपूर्ण ठाठ हर्मोनिक्स-स्काल्पल का उपयोग तथा उसे शल्यक्रिया में सहायता आदि पर विचार प्रस्तुत किए। अंत में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए एवं फाइलों का आदान-प्रदान डॉ. यासुकाता फुकाहोरी तथा डॉ. राजीव चौधरी के बीच किया गया। साथ ही संदीप परमार्थ के द्वारा प्रार्थना के साथ समारोह का समापन किया गया।

The Consul General of Japan, Dr. Yasukata Fukahori attended the event