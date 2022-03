मोबाइल क्यों बनी हत्या की वजह

मोबाइल तोडऩे के विवाद में छोटे भाई की हत्या,बड़ा गंभीर

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार।

आरोपी में मां-बेटा भी शामिल।







बैतूल। मोबाइल तोडऩे के मामूली विवाद में ग्राम महंदगांव में सोमवार दो भाइयों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। वही बड़े भाई की हालत गंभीर है। पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी में मां-बेटा भी शामिल है।

कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया आरोपी चीकू के युवती से पूर्व में प्रेम संबंध थे। आरोपी ने युवती का मोबाइल mobile दिन में तोड़ दिया था। इस बात को लेकर युवती का जीजा लोकेश सरियाम सोमवार रात में आरोपी के पास पहुंचा और उसका मोबाइल mobile छुड़ा लिया। आरोपी से कहा कि मेरा मोबाइल लाकर देंगे तभी यह मोबाइल mobile वापस करुंगा। इस बात को लेकर दोनों की बीच विवाद हो गया। चीकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोकेश उर्फ लंकेश पिता गेंदलाल सरियाम (25) पर चाकू से हमला कर दिया। भाई को बचाने पहुंचे छोटू पिता गेंदलाल (20) पर भी चाकू से हमला किया। छोटू के गले में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया है। चाकू लोकेश के पेट में लगा है। घायल लोकेश ने बताया कि वह बोरीकास का निवासी है और वह हाल ही में अपने ससुराल महदगांव में रहकर टै्रक्टर चलाने का काम करता है और छोटा भाई छोटू घाने पर काम करता था।

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उन्होंने अपना जुर्मा स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों चीकू उर्फ प्रियेश पिता प्रदीप चौबे(२०),रितेश सोनारे (२८), मोटु चौबे उर्फ मोटु महराज (४५), माया चौबे पति प्रदीप चौबे (५०) सभी निवासी महंदगांव को गिरफ्तार कर लिया है।

छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

बैतूल। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा सुनाई गई है। एडीपीओ सौरभ सिंह ने बताया महिला से छेड़छाड़ के आरोपी सोनु उर्फ अजय मालवीय (२२) निवासी थाना बैतूल को धारा 354 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना १५ अक्टूबर २०१५ की है।

Why did mobile become the reason for the murder?