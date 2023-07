रिटायर्ड अधिकारी ने जीवन की पूरी कमाई क्यों की दान

गुरुदेव की कृपा से बची जान इसलिए किया 25 लाख का दान

7 मई को आया था हॉर्ट अटैक

ऑक्सीन लेबल 35 और पल्स हो गई थी 123

Why did the retired officer donate his entire life's earnings?,Why did the retired officer donate his entire life's earnings?