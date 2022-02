टे्रन के सामने क्यों कूद गया युवक,पढ़े पूरी कहानी

ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने दे दी जान

महाराष्ट्र के गांव जाते समय उतर गया था मुलताई स्टेशन

युवक को पारिवारिक तनाव।







मुलताई। मुलताई स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक युवक चलती ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को ट्रेक से उठाकर सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। युवक की शिनाख्त संजय पिता भाऊसाहेब ढवले उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी कड़े कारखाना थाना आष्टी जिला बीड़ महाराष्ट्र के तौर पर हुई है। मृतक के परिचित लखन ने बताया कि वह चौपहिया वाहन में नंदी लेकर चलते हैं, जिसकी लोग पूजा करते है। उक्त वाहन पर मृतक संजय ड्रायवर था। बुधवार दोनों झांसी से गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार होकर नागपूर के लिए निकले थे, लेकिन गुरूवार सुबह लगभग 5.15 बजे संजय मुलताई स्टेशन पर उतर गया और वह नागपूर पहुंच गया। जब इसकी जानकारी उसे लगी कि संजय मुलताई पर उतर गया है तो वह वापस मुलताई आया तो उसे पता चला कि संजय की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। लखन ने बताया कि वह संजय को उसके गांव छोडऩे जा रहा था लेकिन इसी दौरान यह हादसा हुआ। उसने बताया कि संजय पारिवारिक तनाव से ग्रसित था तथा शराब का सेवन कर रहा था। संभवत: नशे में उसने मुलताई स्टेशन पर आत्महत्या का निर्णय लिया। इधर स्टेशन परिसर में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह से ही एक युवक स्टेशन पर घूम रहा था जो कुछ देर स्टेशन मास्टर के कक्ष के सामने भी बैठा रहा। लगभग 8 बजे प्लेटफार्म क्रमांक 2 से गुजर रही जीटी एक्सप्रेस के आने पर उसके सामने कूद गया।

परिजनों के आने पर होगा पोस्टमार्टम

युवक की मौत के बाद उसके परिचित लखन द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई लेकिन उसका पैतृक गांव शनि शिगनापुर के पास स्थित होने से गुरूवार परिजन नहीं पहुंच सके। इसलिए शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार मृतक के परिजनों के मुलताई पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर उन्हें सौंपा जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम कक्ष में शव फ्रीजर में रखवाया गया है।

एंबूलेंस नहीं आने से आटो से अस्पताल पहुंचाया शव

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन से शव को अस्पताल पहुंचाने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा एंबूलेंस को जानकारी दी गई, लेकिन एक घंटे तक एंबूलेंस नहीं आने से रेलवे पुलिस द्वारा स्टेशन पर मौजूद आटो चालक से शव को अस्पताल ले जाने का कहा गया। आटो चालक प्रकाश सुरजुसे द्वारा तत्काल शव आटो में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। आटो चालक द्वारा शव अस्पताल ले जाने पर उसे आटो एंबूलेंस योजना का लाभ मिलेगा।

