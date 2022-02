चार जिलों से क्यों आए खिलाड़ी,पढ़े पूरी खबर

संभाग स्तरीय शतरंज स्पर्धा में पहले दिन हुए दो राउंड

चार जिलों से पहुंची टीम।

प्राचार्य ने चाल चलकर किया स्पर्धा का शुभारंभ।

फोटो। जेएच कॉलेज में संभाग स्तरीय शतरंज स्पर्धा हो रही है।

बैतूल। जेएच कॉलेज में शनिवार से दो दिवसीय संभागत स्तरीय शतरंज स्पर्धा हो रही है। स्पर्धा में चार जिलों के ४० खिलाडिय़ों ने भाग लिया। स्पर्धा का शुभारंभ प्राचार्य ने चाल चलकर किया। रविवार को स्पर्धा के तीन राउंड होंगे। राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए छह छात्र और छह छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर इंदौर में ९ और १० फरवरी को होने वाली स्पर्धा में भाग लेंगे। स्पर्धा में बालाघाट से एक विकलांग छात्रा ने भी भाग लिया।

जेएच कॉलेज बैतूल में मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश के परिपालन में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत दिंनाक 5 और 6 फरवरी को होने वाली संभाग स्तरीय शतरंज (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. विजेता चौबे द्वारा शतरंज की एक चाल चलकर किया गया। खेल अधिकारी नीलिमा ने बताया शतरंज की टीम में बैतूल के 10, छिंदवाड़ा के 10, बालाघाट के 10 और सिवनी के 10 छात्र एवं छात्र प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के कुल 5 राउंड होंगे। स्पर्धा में छात्रों के बीच काफी रोमांचक मैच हुए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. विजेता चौबे ने कहा कि प्रत्येक प्रतिभागी सोच समझकर चाल चलकर विजय हासिल करे। हार होने पर भी निराश नहीं हो। खेल में जीत-हार तो लगी रहती है। खेल अधिकारी नीलिमा पीटर ने बताया कि खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी होने से जिले बदल गए हैं। जेएच कॉलेज के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जूडो स्पर्धा की मेजबानी का मौका भी जेएच कॉलेज को मिला था।

