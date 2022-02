पिता के साथ पत्नी और बेटे को फर्जीवाड़ा करना पड़ा महंगा

दो पटवारियों सहित किसान की पत्नी और बेटे पर एफआइआर

जिंदा किसान को मृत बताकर कराई थी रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री की सभा में किया था हंगामा।







बैतूल। दस्तावेजों में जीवित किसान को मृत घोषित करने वाले दो पटवारियों सहित झूठा शपथ पत्र देने वाले किसान की पत्नि और पुत्र पर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है जिसमें किसान द्वारा लगातार विगत 17 वर्षों से स्वयं को जीवित बताने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाए जा रहे थे। वहीं कई बार सीएम हेल्प लाइन में भी शिकायत की गई थी। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा किसान की गुहार नहीं सुनी गई। जिससे परेशान होकर किसान द्वारा शनिवार बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री की सभा में जमकर हंगामा किया गया। उक्त घटना के बाद आनन फानन में राजस्व अधिकारी द्वारा पूरे मामले में शिकायत कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताईखेड़ा निवासी तिलकचंद धाकड़ उम्र लगभग 70 वर्ष ने आरोप लगाया था कि उसे राजस्व दस्तावेजों में मृत घोषित कर उसकी जमीन फौत दर्ज कर नामांतरण कर दिया गया है लेकिन वह जीवित है इसलिए उक्त धोखाधड़ी करने वाले राजस्वकर्मियों सहित पूरे मामले में शामिल लोगों पर कार्यवाही होना चाहिए। इसके साथ ही गांव देव भिलाई में उसके नाम की 2.732 हेक्टेयर जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है। पूरे मामले की शिकायत लगातार तिलकचंद द्वारा करने के बावजूद अधिकारियों के कानों पर जूं नही रेंगी जिससे वह परेशान था। उसके द्वारा कुछ समय पूर्व बैतूल में कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में भी शिकायत की गई थी लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही नहीं होने से बैतूल में मुख्यमंत्री की सभा में तिलकचंद द्वारा हंगामा मचाया गया। जिससे हडक़ंप मच गया और राजस्व अधिकारी द्वारा मुलताई थाने कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजने के बाद पुलिस द्वारा पटवारी हरीदास क्षीरसागर, पूनम उईके तथा किसान की पत्नी सावित्री बाई तथा पुत्र राजू धाकड़ के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी सुनील लाटा ने बताया कि दो पटवारियों सहित किसान के बेटे और पत्नी पर केस दर्ज किया है।

पत्नि एवं पुत्र ने दिया झूठा शपथ पत्र

पुलिस द्वारा दो पटवारियों के साथ ही पीडि़त तिलकचंद की पत्नी सावित्री बाई तथा पुत्र राजू धाकड़ पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार सावित्री बाई द्वारा विगत 28 मई 2004 को शपथ पत्र दिया गया था कि तिलकचंद की मौत हो चुकी है। वहीं उसके पुत्र ने भी 30 नवंबर 2004 को शपथ पत्र के माध्यम से ही यह दावा किया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उक्त मामले में तिलकचंद की पत्नी एवं पुत्र को झूठा शपथ पत्र देने के खिलाफ आरोपी बनाया गया है।

पटवारी ने नहीं की प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच

जीवित व्यक्ति को दस्तावेजों में मृत बताने के मामले में पटवारियों द्वारा किसान तिलकचंद धाकड़ की फौत बताने में सूक्ष्म जांच किए बिना ही उसे मृत मानकर नामांतरण दर्ज कर लिया गया। पीडि़त तिलकचंद धाकड़ द्वारा कई बार सीएम हेल्प लाइन में भी स्वयं को जीवित बताने गुहार लगाई। कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई।

