पढ़ें, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को केरोसिन डालकर जलाया

बैतूल। पत्नी द्वारा शराब के लिए पति को पैसे नहीं दिए जाने पर पति द्वारा केरोसिन डालकर पत्नी को जलाए जाने का का मामला सामने आया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घटना आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम बाकुड़ ढाना की बताई जाती है। घटना को लेकर बताया गया कि सोमवार रात 11 बजे १०० डायल को सूचना मिली कि बाकुड़ ढाना में महिला को जला दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि रीमा बाई उइके को उनके पति अजय उइके ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए आठनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसके पति ने शराब पीने के एवज में महिला से पैसे की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना में महिला 70 से 80 प्रतिशत तक झुलस गई थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

रिहायशी क्षेत्र से शराब दुकान हटाने की मांग

बैतूल। शहर के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। मंगलवार को शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रिहायशी क्षेत्र से शराब की दुकाने बाहर करने की मांग की है। शिवसेना जिला प्रमुख विजेन्द्र गोले ने बताया कि जिला मुख्यालय के रहवासी क्षेत्रों में संचालित शराब की दुकान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। देशी और विदेशी शराब की दुकान की वजह से शहर की जनता बेहद परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में शराब के कई अवैध अड्डे भी संचालित है, जिसके कारण महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा है। यहां-वहां शराबी शराब पीते रहते है और गालियां बकते है।

शिवसेना ने आरोप लगाया कि बैतूल शहर के कई मुख्य मार्गों और आवासीय इलाकों में शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। जिसके कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ रहीं हैं और महिलाओं व छात्राओं का निकलना मुश्किल हो रहा है। शराबी दारू पीकर अभद्रता व गुंडागर्दी करते हैं और गाली गलौच करते हैं जिससे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

