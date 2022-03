सिर्फ २० रुपए के लिए कर दी पत्नी की हत्या

लिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार।

बैतूल/दामजीपुरा। महिला के सम्मान के दिन महिला दिवस पर ही मंगलवार सुबह मोहदा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगली में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पति ने सिर्फ इसलिए पत्नी को मारा की उसने शराब पीने के लिए २० रुपए नहीं दिए। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की सूचना मिलने पर दामजीपुरा चौकी प्रभारी केन्डिया धुर्वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पिंटू उर्फ मनीराम पिता चम्पालाल वट्टी निवासी देसली जो कि अपनी ससुराल में जोगली ही रहता था। मंगलवार सुबह 5 से 6 बजे के आसपास उसका अपनी पत्नी सुमित्रा मर्सकोले (22) से पैसों को लेकर विवाद हो गया। पिंटू अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए २० रुपए मांग रहा था। पत्नी ने पैसे नहीं दिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पिंटू ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरु की। आरोपी जंगल के रास्ते महाराष्ट्र भाग रहा था। पुलिस ने उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया। घटना की स्थल की जांच करने एसपी सिमाला प्रसाद भी पहुंची थी। आरोपी को पकडऩे थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया, एसआइ केंडिया धुर्वे, प्रधान आरक्षक रमेश टेकाम, आरक्षक पवन एनिया,प्रफुल्ल, उमेश और नितिन ने घेराबंदी कर पकड़ा।

छह वर्ष पहले हुआ प्रेम विवाह

आरोपी ने अपनी पत्नी से छह वर्ष पहले प्र्रेम विवाह किया था। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। कुछ दिन अपने घर रहने के बाद पिंटू ससुराल में ही घर जवाई बनकर रहने लगा था। पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। पिंटू का तीन वर्ष का एक बेटा भी है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी का पिता भी 5 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी को मारकर जेल में सजा काट रहा है।

