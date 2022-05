प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या

पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।



बैतूल। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या को दुर्घटना का रुप देने हाइवे पर शव को फेंक दिया। पुलिस ने जांच के बाद हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने अमर सिंह निवासी जयप्रकाश वार्ड का शव फोरलेन पर सोनाघाटी के पास मिला था। पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सिंह ने बताया मृतक कि पत्नी कमलती पति स्व . अमरलाल धुर्वे (28) निवासी सराड़ का उसके प्रेमी महेश इवने (25) नि.बडगी खुर्द से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कमलती धुर्वे और उसके प्रेमी महेश इवने ने मिलकर मृतक अमर निवासी जयप्रकाश वार्ड सदर की हत्या करने का षडय़ंत्र किया था। कमलती धुर्वे और उसके प्रेमी महेश इवने ने मृतक अमर की हत्या कर उसके शव को सोनाघाटी पेट्रोल पंप के सामने भारत भारती के पास फेंक दिया था।

प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया है। साइबर लोकेशन और मूखबिर सूचना से आरोपी कमलती और महेश को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने जुर्म करना स्वीकार कर बताया कि हम दोनों के बीच प्रेमप्रसंग था। एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ने मिलकर अमर की हत्या कर उसके शव को सोनाघाटी पेट्रोल पम्प के पास फंेका था। मामले मेें परिजनों ने एसपी सिमाला प्रसाद से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करवाया है।

कॉल डिटेल से पकड़ाए आरोपी

थाना प्रभारी ने बताया अमर का शव तीन अप्रेल को सोनाघाटी के पास हाइवे पर मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक के भाई ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया था। मर्ग जांच कर ३०४ए के तहत केस दर्ज किया गया। कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया।

Wife murdered husband along with lover,Wife murdered husband along with lover