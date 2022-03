पढ़ें, पानी के लिए तीन किलोमीटर पैदल चलकर भारी गुंड सिर पर लाती हैं महिलाएं

भैंसदेही जनपद पंचायत के ग्राम देड़पानी में पानी की समस्या आ रही हैं और लोगों को पानी के लिए 3 किलोमिटर दूर जाकर महिलाओं को पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग द्वारा 6 महीने पहले देड़पानी के ग्राम के गोलीढाना में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर ठेकेदार द्वारा नल तो लगा दिए गए, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक भी बार इन लगाए हुए नल में पानी नहीं आया है।

भैंसदेही। भैंसदेही जनपद पंचायत के ग्राम देड़पानी में पानी की समस्या आ रही हैं और लोगों को पानी के लिए 3 किलोमिटर दूर जाकर महिलाओं को पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग द्वारा 6 महीने पहले देड़पानी के ग्राम के गोलीढाना में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर ठेकेदार द्वारा नल तो लगा दिए गए, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक भी बार इन लगाए हुए नल में पानी नहीं आया है। ग्राम की महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते से एक हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है और हैंडपंप पर महिलाओं की इतनी भीड़ हो जाती है कि महिलाओं के बीच में यहां पर लड़ाई झगड़े यहां तक कि पानी से भरे गुंड को भी फेंक दिया जाता है। पानी के लिए इतनी मारामारी ग्राम की महिलाओं को रोजाना करना पड़ता है।जिसमें पीएचई विभाग की साफ लापरवाही उजागर हो रही है और ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए बेहद कठिनाई एवं परेशानियों का सामना भी निरंतर करना पड़ रहा है। गोलीढाना ग्राम में दो-तीन पानी के हैंड़ पम्प भी हैं लेकिन वहा सभी खराब हो चुके हैं और उन्हें सुधारने को लेकर भी पीएचई विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया है, जिसके कारण पानी की समस्या आ रही हैं। पीएचई विभाग को भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने कार्यालय जाकर लिखित तौर पर भी सुचित किया हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग के द्वारा ग्रामीणों की समस्या को नजर अंदाज करने का कार्य भी पीएचई विभाग के द्वारा किया गया है।

इनका कहना

-पीएचई विभाग से जल जीवन मिशन से हो रहे कार्य की सूची मांगी है। ग्रामीणों की समस्या का होगा समाधान।

-अंशुमन राज, आईएस अधिकारी जनपद सीईओ।

स्पार्किंग से गेहूं के खेत में लगी आग

बैतूल। बैतूल के भैंसदेही ब्लॉक के चिचोलाढाना में शनिवार को एक किसान के खेत में ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग के कारण आग लग गई।कृषक दिलीप साहू के गेहूं के खेत में ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से लगी भीषण आग लग गई। किसान की फसल पक चुकी थी और कटाई चल रही थी। इसी बीच आग लग गई। रूखमणी साहू ने बताया कि अचानक स्पार्किंग हुई और आग लग गई। आग तेजी से फैली और खेत धूं-धूं कर जलने लगा। आग लगने से एक से डेढ़ एकड़ खेत की फसल जलकर खाक हो गई है। राहत की बात यह रही कि आग दिन के समय लगी थी। इससे समय रहते आग पर काबू पाने में मदद मिली। रास्ते से आने-जाने वालों ने भी आग बुझाने में मदद की। अन्यथा पूरा खेत ही आग की चपेट में आ चुका होता।

