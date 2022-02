वर्षों पुराना गेट होगा बंद,अंडर ब्रिज से शुरू होगा आवागमन

ग्रामीणों की राह होगी आसान,कल से शुरू होगा अंडर ब्रिज

सात फरवरी से बंद हो जाएगा रेलवे गेट।



बैतूल। औद्योगिक क्षेत्र कोसमी और इससे आगे के गांव के ग्रामीणों की राह अब आसान हो सकेगी। ग्रामीणों को अपने गांव जाने के लिए रेलवे गेट पर रुकना नहीं पड़ेगा। रेलवे ने रेलवे गेट की जगह पर अंडर ब्रिज का निर्माण कर दिया है। इससे आवागमन भी सात फरवरी से शुरू हो जाएगा। अंडर ब्रिज को शुरू कर गेट को बंद कर दिया जाएगा।

कोसमी गेट क्रमांक २५५ टे्रन के आने-जाने के दौरान बंद करने से यहां से गुजरने वाले को रुकना पड़ता था। दर्जनों टे्रनों की आवाजाही के चलते बार-बार गेट बंद होने से लोग परेशान होते थे। खासातौर से कोसमी,टेमनी,पांगरा आदि गांव के लोग अधिक परेशान होते थे। इन गांवों के ग्रामीणों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे ने गेट के बाजू में ही अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया है। इस अंडर ब्रिज काम काम पूरा होने से अब सात फरवरी से इसे लोगों के लिए शुरू भी किया जा रहा है। अंडर ब्रिज के बनने से ग्रामीणों और इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आसानी होगी। रेल यातायात निरीक्षक अशोक कटारे ने बताया कोसमी औद्योगिक क्षेत्र पर वर्षों पुराना गेट क्रमांक २५५ हैं। इस गेट को सात फरवरी सुबह आठ बजे से बंद कर दिया जाएगा। गेट के पास बने अंडर ब्रिज से ही लोगों का आवागमन रहेगा।

वही लंबे समय से सदर रेलवे गेट के पास अंडर ब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हजारों लोगों को फेरा लगाकर जाना पड़ रहा है। अंडर ब्रिज में आवागमन का दबाव बढ़ गया है। हादसे की आशंका बनी है। सीधे कोठीबाजार जाने वाले लोगों को भी फेरा लगाकर जाना पड़ता है। सदर क्षेत्र के लोगों को अंतिम संस्कार के दौरान पटरी पार करके जाना पड़ता है। जिससे कई बार हादसे होने से बच भी गए।

