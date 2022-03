यूक्रेन से लौटे योगेश ने बताया पश्चिमी क्षेत्र में बमबारी कम होने से डर था कम

यूके्रन में पढ़ाई कर रहा बैतूल निवासी छात्र सकुशल वापस घर लौट आया हैं। उनके वापस आने से परिवार में खुशी का माहौल है।यूके्रन की उज्होरो नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र योगेश रविवार एक फ्लाइट से भारत पहुंचा।

बैतूल। यूके्रन में पढ़ाई कर रहा बैतूल निवासी छात्र सकुशल वापस घर लौट आया हैं। उनके वापस आने से परिवार में खुशी का माहौल है।यूके्रन की उज्होरो नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र योगेश रविवार एक फ्लाइट से भारत पहुंचा। यहां से फिर मंगलवार को इटारसी रोड स्थित अपने घर पहुंचा हैं। यूके्रन से वापस लौटे एमबीबीएस के छात्र योगेश त्यागी ने चर्चा में बताया

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। भारत सरकार सभी बच्चों को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। योगेश ने बताया उन्हें यूनिवर्सिटी ने हंगरी बॉर्डर पार करवा दी थी। इसके बाद भारतीय एम्बेसी ने उन्हें एयरपोर्ट लाकर दो से तीन घंटे में भारत के बोर्डिंग करा दी। हमे अपनी भारतीय एम्बेसी पर पूरा भरोसा था। यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में बमबारी कम होने से डर भी उतना नहीं था। कुछ बच्चे बंकरों में फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। योगेश के पिता रामावतार त्यागी ने बताया देश में सरकारी कॉलेजों में जगह नहीं मिलती। निजी कॉलेजों में मनमाना पैसा वसूली किया जाता है। जिससे बेटे को पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजना पड़ा। टीवी में जिस तरह से हालत दिखाए जा रहे थे,इससे डर लग रहा था। योगेश के सकुशल घर आने से खुशी है। योगेश पिछले वर्ष दिसंबर में ही यूके्रन गया था।

परिवार बेटे के सकुशल आने की बाट जोह रहा

बैतूल के पीसझोडी गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ गणित के शिक्षक उमेश विश्वकर्मा का सबसे छोटा बेटा दीपांशु पिछले चार साल से यूक्रेन के विनिशिया में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है । यूक्रेन की राजधानी कीव से विनिशिया की दूरी 400 किलोमीटर है। यूक्रेन में युद्ध की आहट के बाद दीपांशु ने भारत वापस लौटने के लिए 27 फरवरी की फ्लाइट बुक कराई थी जो युद्ध शुरू होते ही रद्द हो गई । अब दीपांशु का पूरा परिवार अपने बेटे के सकुशल वापस आने की बाट जोह रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच दीपांशु रोजाना अपने परिजनों को वहां के हालात बता रहा है जिससे परिवार काफी तनाव में है। दीपांशु ने परिजनों को बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी ने समय रहते उन्हें हालात से अवगत नहीं कराया जिससे अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं । यूके्रन सरकार फिलहाल उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, लेकिन उनकी वतन वापसी को लेकर कुछ तय नजऱ नहीं आ रहा है । दीपांशु की मां गायत्री विश्वकर्मा का कहना था कि बेटा बंकर में सो रहा हो तो माँ को नींद कैसे आएगी। हर पल सिर्फ दीपांशु के वापस आने को लेकर वो चिंतित हैं और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार सहित भारतीय दूतावास में संपर्क कर रही हैं । दीपांशु के साथ भारत के और भी कई छात्र हैं जिन्हें फिलहाल साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें वतन वापस लौटने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा ।

Yogesh with his family members in Betul