आकाशीय बिजली से किसान की मौत, दो अन्य झुलसे, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करेगी सरकार

भदोही. भदोही जिले में शनिवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ किसान की मौत हो गयी और उसके दो सगे भाई झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली से एक गाय की भी मौत हो गयी। यह घटना तब हुई जब किसान खेत में अपनी गाय चरा रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को आपदा कोष से चार लाख की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।

गोपीगंज थानाक्षेत्र के चकमांधाता गांव में 52 वर्षीय सजावल यादव और उनके दो सगे भाई गिर्दावल यादव और लालचंद तीनों एक साथ में घर के पास खेत में अपने मवेशी को चरा रहे थे। यहां बारिश के दौरान बिजली गिरने से सजावल की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उनकी गाय ने भी बिजली की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। उनके दोनों सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए दोनों भाइयों का उपचार चल रहा है।

UP CM Yogi Adityanath has taken cognisance of incidents of deaths due to lightening and thunderstorms in various districts of the state and has directed officials to provide Rs 4 lakhs each to the kin of each of the deceased.