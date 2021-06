UP Weather Update: वेस्ट यूपी की ओर बढ़ा मॉनसून, यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते 13 जून को माॅनसून (Monsoon 2021 Update) यूपी पहुंच गया। मौसम विभाग (Mausam Vibhag UP) ने यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश (Heavy rain and Thunderstorm Alert ) की संभावना जाहिर की है।