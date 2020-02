क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल का अपने पिता के साथ पानीपूरी बेचने का पूरा सच, वायरल फोटो की ये है हकीकत

भदोही. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर नाबाद शतक लगाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी जायसवाल को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दी जा रही हैं साथ ही सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमे पानीपूरी की एक रेहड़ी पर यशस्वी जायसवाल खड़े हैं। फ़ोटो के साथ यह लिखकर बताया जा रहा है यशस्वी अपने पिता के साथ पानीपूरी बेचते थे लेकिन आज उनके शानदार प्रदर्शन से देश गौरवान्वित है। लेकिन वायरल हो रही इस फोटो की तहकीकात करने के बाद जो सच्चाई सामने आती है वह वायरल फ़ोटो के दावे से काफी अलग है।

यशस्वी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां विकास खण्ड के सुरियावां नगर पंचायत के निवासी हैं। उनके पिता ने कभी पानीपूरी नही बेचा। उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल सुरियावां बाजार में पेंट की दुकान चलाते हैं। बेहद सादगी के साथ आज भी वो उस दुकान पर मौजूद मिलते हैं। यशस्वी के पिता से वायरल फ़ोटो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल फ़ोटो मुंबई के आजाद मैदान की है। और यह फोटो उसी पानीपूरी वाले कि है जिसके दूकान पर रहकर यशस्वी पानीपूरी बेचने में उसकी मदद करते हैं।

यशस्वी के बीते दिन बहुत ही संघर्ष से भरे रहे हैं। जब वो आजाद मैदान में रहकर प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें वहां टेंट में रात बितानी पड़ती थी। घर की माली हालत उतनी अच्छी नही थी कि परिवार यशश्वी को सारी सुख सुविधाएं दी सकता लेकिन एक पेंट की दुकान के बदौलत पिता भूपेंद्र ने यशस्वी का पूरा ख्याल रखा लेकिन इसके बावजूद खर्च की जरूरतें पड़ने पर यशस्वी आजाद मैदान के बाहर पानीपूरी बेचने वाले दुकानदार के साथ पानीपूरी बेचते थे। इसलिए वायरल फ़ोटो में किये जा रहे दावे गलत साबित हुए। पानी पूरी यशस्वी ने जरूर बेचे लेकिन अपने पिता के साथ नही। पिता आज भी पेंट की दुकान चलाते हैं।

By Mahesh Jaiswal

From Selling Panipuri With his father to Becoming Highest Run scorer in #U19CWC . #YashasviJaiswal has proved इंसान बाहरी चुनौतियों से नहीं अंदर की कमजोरियों से हारता हे 👍 pic.twitter.com/0dDpNdIBSb