Bharatpur Medical College : आधी रात को फैकल्टी की नींद उड़ाना पड़ा भारी, एमबीबीएस के सौ छात्र 30 दिन के लिए सस्पेंड

भरतपुर. Students were playing DJ in hostel at midnight, 100 MBBS students suspended for 30 days मेडिकल कॉलेज भरतपुर के हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट द्वारा आधी रात को तेज आवाज में डीजे बजाना व डांस करना भारी पड़ गया।