Student union election: एमएसजे कॉलेज में 27.35 प्रतिशत व महाराजा सूरजमल बृज विवि में मतदान करने पहुंचे 92.50 प्रतिशत मतदान

भरतपुर. 27.35 percent in MSJ College and 92.50 percent voting in Maharaja Surajmal Brij University इस बार भले ही छात्रसंघ चुनाव प्रचार का माहौल फीका रहा लेकिन मंगलवार को एमएसजे कॉलेज में गत वर्ष की तुलना में करीब पौने चार प्रतिशत अधिक मतदान हुआ।