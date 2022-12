कहीं आप सेहत बनाने की जल्दबाजी में तो नहीं हैं! बस पढ़ लें यह वाक्या...

भरतपुरPublished: Dec 15, 2022 05:07:35 pm Submitted by: Gaurav Saxena

महिलाएं कामां कस्बा के खेत से बथुआ तोडकऱ लाई और घर में पराठे बनाए थे। जहां दोनों महिलाओं सहित बालिका ने रात्रि को पराठे खाए और पराठे खाने के बाद महिलाएं सो गई...

Are you in a hurry to make health? Just read this sentence...

-खेत से बथुआ तोड़ पराठे बना खाए, पहुंच गए अस्पताल

-भरतपुर के कामां में हुई आंखें खोल देने वाली घटना

भरतपुर. यदि आप स्वास्थ्य(Health) बनाने की जल्दबाजी में हैं तो यह वाक्या जरूर पढ़ लें। राजस्थान (Rajasthan) के कामां(kaman) में खेत से बथुआ तोडकऱ लाए एक परिवार ने बिना धोए पराठे बना खा लिए जिसने पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया। दो महिला सहित दो बच्चों को हालांकि खतरे से बाहर बताया जा रहा है।