ARMY RECRUITMENT : सेना में 100% सलेक्शन का दावा, अभ्यर्थियों को स्टाम्प लिखित गारंटी का दे रहे झांसा !

भरतपुर. Claim of 100% selection in army, giving stamp written guarantee to the candidates! शहर के लोहागढ़ स्टेडियम में 18 सितम्बर से सेना भर्ती शुरू होते ही अभ्यर्थियों को सौ प्रतिशत सलेक्ट कराने का दावा कर गुमराह करने वाले लोग मंडराने लगे हैं।