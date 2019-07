HIT AND RUN: योग करते बुज़ुर्गों पर चढ़ा दिया पिकअप- 5 की मौत, सभी की उम्र 60 से 65 वर्ष

भरतपुर।

भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसे ( Bharatpur hit and run Accident ) में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हादसा एक बेकाबू पिकअप के सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारने से हुआ।

पुलिस की प्रारम्भिक तफ्तीश में सामने आया है कि कुछ लोग सड़क किनारे योग के आसान कर रहे थे, इसी दौरान वहां से एक पिकअप गाडी तेज़ रफ़्तार से गुज़री। ड्राइवर गाडी से अपना नियंत्रण खो बैठा और वो बेकाबू होकर लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर पिकअप लेकर मौके से भाग निकला।

हादसा स्थल पर मचा कोहराम

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा इतना भयानक था कि पिकअप की टक्कर के बाद घटनास्थल पर कोहराम की स्थिति बन गई। चीख-पुकार के बीच आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को सम्भाला। लेकिन इससे पहले की कोई राहत पहुंचाई जाती तब तक दो लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

हादसा स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने फ़ौरन हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया। बताया गया है कि हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि गम्भीर घायल 3 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

मृतकों के शव कुम्हेर और भरतपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि एक वाहन लोगों को रौंदते हुए भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

लोगों ने जताया आक्रोश

उधर, गुस्साए लोग थाने पहुंच गए और नाराजगी जताई। गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर अपना आक्रोश जताया।

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों में रघुवीर सिंह (62) पुत्र हरीश चंद्र बघेल, प्रेम सिंह (55)पुत्र नत्थू लाल, निरोत्तम लाल धनीराम (65), मक्खन लाल (60)पुत्र बसंता राम, हरि पुत्र राम जी लाल हैं। वहीं घायलों में हरी सिंह पुत्र रामजीलाल तमोली कुमार निवासी, दूसरा घायल है रामेश्वर पुत्र श्री पत बघेल कुम्हेर निवासी है।

Have recieved the sad news that the 5th victim of the Hit and run case has just passed on and could not make it to Jaipur SMS hospital. This one has hit me hard and left me in tears; I was personally monitoring the movement of the ambulance and the critical care being provided.😥