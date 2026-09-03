भरतपुर में पूर्व प्रधान कविता फौजदार अरेस्ट, फर्जी सर्टिफिकेट से लड़ा चुनाव और पाई सरकारी नौकरी; UP से खास कनेक्शन

मामले में कविता फौजदार के पति श्यामवीर सिंह के अलावा ई-मित्र संचालक, पटवारी और एक गवाह पर भी कथित षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने बुधवार को कविता फौजदार को उनके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस अब ओबीसी प्रमाण पत्र, 1993 की मतदाता सूची सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।