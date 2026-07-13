Bharatpur Railway Station : अब स्टेशन पर मिलेगा एयरपोर्ट जैसा अनुभव, 30 करोड़ की योजना अंतिम चरण में

Bharatpur Railway Station : भरतपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और स्टेशन का मुख्य भवन अब आधुनिक स्वरूप में नजर आने लगा है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी प्लेटफॉर्म को हाई-लेवल प्लेटफॉर्म में बदला जा रहा है, जिससे ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी होगी। धूप और बारिश से बचाव के लिए प्लेटफॉर्मों पर आधुनिक ओवरशेड लगाए जा रहे है।