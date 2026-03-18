Bharatpur Road : भरतपुर में करीब साढ़े तीन किमी सड़क बनेगी सिक्सलेन, ट्रैफिक सिस्टम बदलेगा, ₹67 करोड़ मंजूर

Bharatpur Road : भरतपुर शहर के सड़क ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब शीशम तिराहे से चामड़ होते हुए सरसों अनुसंधान केन्द्र तक करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी सड़क को सिक्सलेन में विकसित किया जाएगा। लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के साथ ही सौंदर्यीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।