दिवाली जाते ही देश-दुनिया को खींचने लगी भरतपुर की विश्व प्रसिद्ध कुटैमा गजक

गुलाबी सर्दी बढ़ते ही भरतपुर (bharatpur) की विश्व प्रसिद्ध कुटैमा गजक फिर से देश विदेश से लोगों को अपनी ओर खींचने लगी है।

Bharatpur's world famous Kutaima Gajak started pulling the country and the world as soon as Diwali went -दिवाली बाद अब सर्दी रोशन

-गुलाबी सर्दी ने पकड़ी तेजी, पंखों की रफ्तार थमी

-नहीं सुहा रही आधी बाह कमीज!



भरतपुर. अक्टूबर के अंत में गुलाबी सर्दी ने तेजी पकड़ ली है। सुबह शाम अब तापमान में आई कमी से हलकी सर्दी का अहसास होने लगा है। इसी के साथ ही लोगों का पहनावा और और खान-पान भी बदलने लगा है। गुलाबी सर्दी बढ़ते ही भरतपुर (bharatpur) की विश्व प्रसिद्ध कुटैमा गजक फिर से देश विदेश से लोगों को अपनी ओर खींचने लगी है।

सर्द हवाओं का दौर जारी रहा तो अक्टूबर के अंत तक तापमान गिरकर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में सर्दी यकायक लोगों को सताएगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी की शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह से रहती आई है, लेकिन इस साल अक्टूबर के आखिरी दिनों में ही महसूस होने लगी है। रात का तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। इसका कारण हाल ही के दिनों में कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी होना बताया गया है।

नवम्बर से पहले ही बदले मौसम ने सुबह से शाम तक की दिनचर्या भी बदली है। सूर्योदय में देरी के साथ शुरू होने वाली सुबह में हलकी सर्दी के चलते लोगों की चहल पहल थोड़ी कम देखी जा रही है। सुबह सैर करने वाले लोगों ने भी समय में बदलाव किया है। करीब आधा घंटे देरी से लोग पार्क व सर्कुलर रोड पर दिख रहे हैं। उधर पहनावे में अच्छा खासा बदलाव हुआ है। हलके और आधी बाह वाले कपड़ों के बजाए लोग मोटी फुल शर्ट में दिख रहे हैं। वहीं बुजुर्ग लोग सुबह दुशाले का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उधर शहर में अब जगह-जगह गर्मागम सिकी हुई मूंगफली की ढकेल देखी जा रही हैं। दोपहर बाद से इन ढकेलों पर खरीदार पहुंच रहे हैं और सिकी हुई मूंगफली का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं लक्ष्मण मंदिर चौक पर कुटैमा गजक और तिलपट्टी की ढकेलों पर अब एकाएक बिक्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुटैमा गजक की रुझान देखने में आया है। पढ़ना जारी रखे