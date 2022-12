चिडिय़ा की बीट, हॉस्पिटल के संविधान पर आंच!

भरतपुर Dec 09, 2022

Bird's beat, heat on the constitution of the hospital

आरबीएम चिकित्सालय में इन दिनों ट्-व्हीलर ‘वार्ड ब्यॉय’ की तरह दिखाई पड़ते हैं। वहीं चिकित्सालय स्टॉफ मरीजों की नब्ज जरूर दखते हैं लेकिन धुक-धुक उन्हें लगी रहती है।

-आरबीएम चिकित्सालय के शेड में वाहन खड़े करने से कतरा रहा स्टाफ

-चिकित्सालय के अंदर खड़े वाहनों से बचकर निकल रहे मरीज, परिजन



भरतपुर. आरबीएम चिकित्सालय (RBM hospital) का स्टाफ अपने ट्ू व्हीलर शेड में खड़े करने के बजाय चिकित्सालय के अंदर इसीलिए पार्क करता है क्योंकि निर्धारित शेड में उनके वाहनों पर चिडिय़ा बीट कर देती है। अनोखा मामला इन दिनों सुर्खियों में है। चिकित्सालय में टू व्हीलर वार्ड ब्यॉय की तरह इधर-ुउधर वार्डों के सहारे दिखाई पड़ते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आइसीयू वार्ड से पहले दिखाई दे रही है।