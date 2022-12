पातेय पानी पर चहचहा रही बर्ड सेन्चुरी, वल्र्ड हेरिटेज साइट पर रहेगी बरकरार!

भरतपुरPublished: Dec 19, 2022 04:58:11 pm Submitted by: Gaurav Saxena

आईयूसीएन ने पानी की कमी को लेकर घना को वल्र्ड हेरिटेज साइट से हटाने की बात कही। इस पर घना प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार भिजवाई है। इसमें पानी की भरपूर आवक बताकर दावा किया है कि घना में अब पानी की कतई कमी नहीं है। शुद्ध पानी में खग यहां अठखेलियां कर रहे हैं।

Bird Sanctuary, chirping on Patey water, will remain intact on the World Heritage Site!

- घना को वल्र्ड हेरिटेज साइट से हटाने पर घना प्रशासन ने तैयार कराई रिपोर्ट

-पानी की भरपूर आवक, शुद्ध पानी में पक्षी कर रहे अठखेलियां, केवलादेव ने टीम को दिया न्यौता