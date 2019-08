BHARATPUR NEWS : वर्ष 2022 तक देश के किसान की आमदनी हो जाएगी दुगुनी

भरतपुर. केंद्रीय कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (Union Minister of State of Agriculture and Farmers Welfare Kailash Chaudhary) ने कहा कि आज के समय में किसान फसल बोता हैऔर कटाई करता है, लेकिन फसल की रेट व्यापारी निर्धारित करता है। अब वह समय आ गया है जब किसान को ही व्यापारी बनना पड़ेगा। तब जाकर सही मायने में किसान सफलता प्राप्त कर सकता है। वे शनिवार को सरसों अनुसंधान निदेशालय में हुए किसान संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे।



उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। इस पर सब जगह चिंतन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक किसानों कि आमदनी को दोगुना By 2022, the country's farmer income will double

किया जाए। यदि किसान अपने मन में ठान लें तो अपनी मेहनत और लगन से यह संभव कर सकता है और प्रधानमंत्री का सपना पूरा किया जा सकता है। उन्होनें कहा कि किसानों की कर्जमाफी समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं है भारत सरकार चाहती है कि आने वाले समय में किसान इतना मजबूत हो जाए कि किसानों को ऋण की आवश्यकता ही नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि इस देश में दूध दही कि नदियां बहती थी और खेती को सबसे उत्तम माना जाता था लेकिन आज स्थिति गम्भीर हो गई है आज कोई भी किसान अपने बेटे को खेती नहीं करवाना चाहता है बल्कि किसी भी छोटी से छोटी नौकरी को करवाने को प्राथमिकता देता है।

किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने दस हजार किसान उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों से किसान उत्पादक समूह बनाने का आग्रह किया और बताया कि सरकार इन समूह को अनुदान, ऋण, भंण्डारण, कस्टम हायरिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है उनके माध्यम से किसान अपनी उपज का मूल्य संवर्धन करके अपने कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण कर सकते है।



सांसद रंजीता कोली ने आग्रह किया कि किसानों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस अवसर पर निदेशालय के निदेशक डॉ. पीके राय ने मंत्री का स्वागत करते हुए किसानों के हित के लिए संवाद कार्यक्रम करने पर आभार जताया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रगतिशील किसान रूप सिंह, वीरैष भागौर, हरभान सिंह, ओमप्रकाश चौधरी, मोहन सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व मंत्री ने ग्राम अजान, सोगर, उवार, तुहिया एवं रारह में किसानों की समस्याएं सुनी एवं उनसे संवाद किया।