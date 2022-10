पुकार रही...दूर-दूर तक रोशनी, बोलती बांसुरी और तवों पर करछी की टन-टन...!

दूर-दूर तक फैलती रोशनी...बांसुरी की ना टूटने वाली आवाज...बच्चों के खिलौने और तवों पर सिकते पकवान। आप भी पुराने दिनों में पहुंच जाएंगे जब आप राजस्थान के भरतपुर में लगने वाली 103 साल पुरानी नुमाइश में दाखिल होंगे।

भरतपुर Published: October 05, 2022 06:08:33 pm

1919 से निभाई जा रही श्रीजसवंत प्रदर्शनी की परंपरा

कोरोना के बाद भरतपुर की विख्यात नुमाइश में टूटकर पहुंच रहे लोग

पुकार रही...दूर-दूर तक रोशनी, बोलती बांसुरी और तवों पर करछी की टन-टन...!



भरतपुर में 1919 से श्रीजसवंत प्रदर्शनी की परंपरा निभाई जा रही है। जहां की सांस्कृतिक छटा आपको पुरानी संस्कृति व सभ्यता से जुडऩे का मौका दे रही है।

जिला प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से श्रीजसवंत प्रदर्शनी मेले का आगाज मंगलवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन के मुख्य आतिथ्य में मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति-रिवाज, ध्वजारोहण एवं फीता काटकर किया।

खजले का खजाना

नुमाइश में आपका स्वागत खजले के साथ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का यह व्यंजन यहां काफी पसंद किया जाता है। नुमाइश मेें पैर रखते ही खजले की महक सबको अपनी खींच रही है। नमकीन व मीठे खजले का चलन यहां वर्षों पुराना है।

पुकारती बांसुरी, खिंचे चली पुरानी यादें

भरतपुर की नुमाइश में बांसुरी की ना रुकने वाली मधुर आवाज आपको यहां बांधे रखती है। ग्रुप में यहां आने वाले शहरवासी बांसुरी को देख अपने बचपन को याद कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों बच्चों में बासुरी का उतना क्रेज नहीं जितना एक या दो दशक पहले देखा जाता था।

रोशनी में जगमग नुमाइश

श्री जसवंत प्रदर्शनी में भरपूर रोशनी का इंतजाम किया गया है। वर्तमान में रोशनी के नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। पहले शहर में नुमाइश से आसमान छूती फोकस लाइटों का जरूर इस्तेमाल किया जाता था। जिसका स्थान अब दूसरी रंगीन लाइटों ने जरूर ले लिया है।

सॉफ्टी कैसे भूल सकते हैं...

नुमाइश में पहुंच शहरवासी सबसे पहले सॉफ्टी को अपनी पहली पसंद बनाते हैं। खासतौर से बच्चे और युवक-युवती। सॉप्टी की चिरपरिचत दुकानों पर लोग पहले से खाने का मन बना कर पहुंचते हैं। स्मिता बताती हैं कि वे बचपन से यहां आ रही हैं। शादी के बाद यहां मायके आने के लिए विशेषकर नुमाइश का समय जरूर चुनती हैं।

चाट पकौड़ी के साथ अब मोमोस और स्प्रिंग रोल

नुमाइश में खासतौर से खाने पीने के विशेष व्यंजनों की स्टॉल काफी संख्या में लगाई जाती है। समय के साथ अंतर जरूर यहां पर है। छोले-भटूरे, चाट-पकौड़ी के साथ अब नए जमाने के व्यंजन मोमोस व स्प्रिंग रोल की स्टॉलों पर युवक युवतियों की भीड़ देखी जा रही है।

झूला नहीं झूले तो क्या किया?

नुमाइश में तरह-तरह के झूले भी यहां लगते हैं। बड़े झूलों के साथ-साथ बच्चों के आधुनिक झूले भी इस बार यहां बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। जम्पिंग और मिकी माउस झूले बच्चों की खासी पसंद हैं। पढ़ना जारी रखे

