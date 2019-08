BHARATPUR NEWS : एनसीसी 6 राज के लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

भरतपुर. Court of Inquiry order against Lieutenant Colonel of NCC 6 Raj निजी कोचिंग संस्थान को फायदा पहुंचाने के लिए 8 अगस्त 2019 को कराई सेना भर्ती अभ्यास दौड़ मामले को लेकर एनसीसी मुख्यालय ने शुक्रवार को एनसीसी 6 राज के कमांण्डिग ऑफिसर ले.कर्नल दीपक मील (Lieutenant Colonel of NCC 6 Raj) के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश जारी कर दिए।