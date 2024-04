Rajasthan News : साइबर ठगों ने अपनाया पैसे ऐंठने का नया तरीका, अब लोगों को ऐसे लगा रहे चूना, पुलिस भी हैरान

भरतपुरPublished: Apr 06, 2024 03:45:37 pm Submitted by: जमील खान

भरतपुर. ठगी के पैसे को खुद के खाते में मंगवाकर उसे एटीएम से निकालने में पकड़े जाने से बचने के लिए अब मेवात के ठग बैंक मित्र बन रहे हैं। ठगों ने यह ट्रेंड इसलिए अपनाया क्योंकि एटीएम से राशि निकालने में सीसीटीवी में कैद हो जाते थे, लेकिन इससे ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठगी करने वाले ठग पहले लोगों से खुद के खातों में पैसा मंगाते थे। इसके लिए इन्होंने खुद के घरों में निजी बैंक के एटीएम तक लगा लिए थे, लेकिन पुलिस इन तक पहुंच गई। ऐसे में यह रास्ता ठगों के लिए बंद हो गया। अब ठग कई बैंकों के मित्र बन गए हैं, जो ग्राहकों से राशि के लेन-देन का काम करते हैं। इसमें ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं। ज्यादातर बैंकों ने क्षेत्र में बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट (बीसी) बना रखे हैं। इन लोगों को बैंक से स्वाइप मशीन भी मिलती है। ग्राहक इस मशीन पर कार्ड को स्वाइप कर पैसे निकाल सकता है।