बाली उम्र में ही सिमटा अन्न, तेल की धार हुई पैनी!

भरतपुर Published: October 01, 2022 04:55:13 pm

खरीफ में खराबा, 30 हजार हैक्टेयर बढ़ेगा सरसों का रकबा

साल दर साल सिमट रहा गेहूं का रकबा

भरतपुर. बदले मौसम (weather) के बीच खरीफ में खराबे की भरपाई सरसों की बुवाई से होगी। इस बार 30 हजार हैक्टेयर रकबे में सरसों की बुवाई ज्यादा होगी। इस बार कृषि विभाग ने 2 लाख 90 हजार हैक्टेयर में सरसों की बुवाई का अनुमान जारी है, जो पिछले साल की तुलना में 30 हजार हैक्टेयर अधिक होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि सिंचाई के लिए पानी की कमी से हर बार गेहूं का रकबा सिकुड़ रहा है। इससे हर बार सरसों की बुवाई बढ़ रही है।

मानसून के विदा लेते समय जिले में झमाझम के दौर ने किसानों को खासा आहत किया। बाजरे की फसल करीब-करीब 100 प्रतिशत तक खराब हो गई। इससे किसानों ने खासा नुकसान झेला है। अब चूंकि खरीफ में खराबा हुआ तो किसान जल्दी से फसल समेटकर खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं, जिससे सरसों की समय पर बुवाई हो सके। यह समय सरसों की बुवाई के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। पिछले सालों में सरसों के बढ़ते भावों ने भी किसानों को इस ओर लुभाया है। यही वजह है कि किसान गेहूं का रकबा घटाकर सरसों की ओर से आकर्षित हो रहे हैं।

गेहूं के रकबे की बात करें तो पिछले तीन सालों में गेहूं का रकबा लगातार कम हो रहा है। वर्ष 2020 में गेहूं का रकबा 1 लाख 35 हजार, इसके बाद वर्ष 2021 में 1 लाख 25 हजार एवं इस बार रकबा एक लाख हैक्टेयर तक आ गया है।

बिना पानी के सिमट रहा रकबा

कृषि के जानकारों का कहना है कि जिले में सिंचाई के पानी की कमी के कारण गेहूं का रकबा लगातार घट रहा है। किसान खेतों में परिवार की जरूरत के मुताबिक ही गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। गेहंू की फसल को सरसों के मुकाबले काफी पानी की जरूरत होती है। साथ ही आवारा जानवरों से रखवाली भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती होती है।

यही वजह है कि किसानों का इससे मोहभंग हो रहा है। सरसों कम पानी में ही हो जाती है और इसका भाव भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। यही वजह है कि सरसों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिले में कृषि योग्य भूमि सीमित है। ऐसे में यहां गेहूं का रकबा घटकर सरसों का बढ़ रहा है।

शत-प्रतिशत ने मांगा मुआवजा

बाजरे की फसल में खराबे को लेकर जिले से शत-प्रतिशत किसानों ने मुआवजे की मांग की है। जिले में बीमित 57 हजार किसानों में से 6 हजार 729 ने ऑनलाइन तथा 48 हजार 904 ने ऑफलाइन माध्यम से मुआवजे के फॉर्म भरे हैं। कुल 55 हजार 633 बीमित किसान आवेदन कर चुके हैं।

इनमें से बकाया करीब एक से डेढ़ हजार किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अतिवृष्टि होने से पहले ही अपनी फसल उठा ली। ऐसे किसानों ने आवेदन ही नहीं किया। पढ़ना जारी रखे

