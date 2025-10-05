खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

सेमिनार मेला अधिकारी डॉ. रामकिशन महावर की अध्यक्षता में हुई। सेमिनार के सचिव डॉ. महेश प्रजापति ने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पशुपालन और डेयरी की नवीनतम जानकारी दी। पंकज कुमार ने दुग्ध सहकारी समिति के निर्माण और संचालन तथा आरसीडीएफ की ओर से दूध पर उपलब्ध प्रति लीटर अनुदान के बारे बताया। भरतपुर जिले में किसानों को दूध का सही मूल्य मिले इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दुग्ध सहकारी समिति का होना अनिवार्य है।