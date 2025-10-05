खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

भरतपुर. सेमिनार में मौजूद पशुपालक, किसान एवं अन्य। फोटो पत्रिका
Rajasthan Government : भरतपुर में श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले में शनिवार को तकनीकी सेमिनार में मुख्य आतिथ्य डॉ. लक्ष्मी चंद अग्रवाल ने पशुओं के बारे में जानकारी दी। तकनीकी सेमिनार डॉ. महेश प्रजापति ने राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहाकि इस योजना में किसान के दो पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाता है।
सेमिनार मेला अधिकारी डॉ. रामकिशन महावर की अध्यक्षता में हुई। सेमिनार के सचिव डॉ. महेश प्रजापति ने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पशुपालन और डेयरी की नवीनतम जानकारी दी। पंकज कुमार ने दुग्ध सहकारी समिति के निर्माण और संचालन तथा आरसीडीएफ की ओर से दूध पर उपलब्ध प्रति लीटर अनुदान के बारे बताया। भरतपुर जिले में किसानों को दूध का सही मूल्य मिले इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दुग्ध सहकारी समिति का होना अनिवार्य है।
डॉ. शैलेश गर्ग ने दूध और पशु उत्पादों के विपणन तथा पशुओं की त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर सुझाए, ताकि पशु भरपूर उत्पादन दे सकें। डॉ. रामकिशन महावर ने पशुओं में टीकाकरण और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जानकारी दी। डॉ. देवेंद्र ने कुमार ने पशुओं में विभिन्न कारणों से हुई विषाक्ता से बचने के उपाय, अचानक मृत्यु के कारण तथा वैज्ञानिक रूप से बकरी पालन पर व्याख्यान दिया।
डॉ. महेश प्रजापति ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताया कि यह पशुओं के बीमा की अभूतपूर्व योजना है, जिसमें किसान के दो पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर अधिकतम 40 हजार का बीमा क्लेम मिलता है।
डॉ. भूपेंद सिंह ने विभिन्न रोगों से बचाव और सेक्स सॉर्टड सीमन (बीज) के बारे में बताया, जिसमें केवल बछड़ी ही पैदा होने पूरी संभावना रहती है। सेमिनार से जिले विभिन्न ग्रामों से लगभग 250 पशुपालक लाभांवित हुए। सेमिनार में पशुधन निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कुशल कटारा ने जिम्मेदारी निभाई।
