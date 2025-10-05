Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

Rajasthan Government : भरतपुर के श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले में हुई तकनीकी सेमिनार में डॉ. महेश प्रजापति ने राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना मंगला पशु बीमा के बारे में बताया। उन्होंने कहाकि इस योजना में किसान के दो पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाता है।

2 min read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 05, 2025

Good News a farmer two animals are free of charge insured Rajasthan Government death claim ₹40,000

भरतपुर. सेमिनार में मौजूद पशुपालक, किसान एवं अन्य। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government : भरतपुर में श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले में शनिवार को तकनीकी सेमिनार में मुख्य आतिथ्य डॉ. लक्ष्मी चंद अग्रवाल ने पशुओं के बारे में जानकारी दी। तकनीकी सेमिनार डॉ. महेश प्रजापति ने राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहाकि इस योजना में किसान के दो पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दुग्ध सहकारी समिति का होना अनिवार्य

सेमिनार मेला अधिकारी डॉ. रामकिशन महावर की अध्यक्षता में हुई। सेमिनार के सचिव डॉ. महेश प्रजापति ने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पशुपालन और डेयरी की नवीनतम जानकारी दी। पंकज कुमार ने दुग्ध सहकारी समिति के निर्माण और संचालन तथा आरसीडीएफ की ओर से दूध पर उपलब्ध प्रति लीटर अनुदान के बारे बताया। भरतपुर जिले में किसानों को दूध का सही मूल्य मिले इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दुग्ध सहकारी समिति का होना अनिवार्य है।

बकरी पालन पर डॉ. शैलेश गर्ग ने दिया व्याख्यान

डॉ. शैलेश गर्ग ने दूध और पशु उत्पादों के विपणन तथा पशुओं की त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर सुझाए, ताकि पशु भरपूर उत्पादन दे सकें। डॉ. रामकिशन महावर ने पशुओं में टीकाकरण और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जानकारी दी। डॉ. देवेंद्र ने कुमार ने पशुओं में विभिन्न कारणों से हुई विषाक्ता से बचने के उपाय, अचानक मृत्यु के कारण तथा वैज्ञानिक रूप से बकरी पालन पर व्याख्यान दिया।

'मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सरकार की अभूतपूर्व योजना'

डॉ. महेश प्रजापति ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताया कि यह पशुओं के बीमा की अभूतपूर्व योजना है, जिसमें किसान के दो पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर अधिकतम 40 हजार का बीमा क्लेम मिलता है।

डॉ. भूपेंद सिंह ने सेक्स सॉर्टड सीमन के बारे में बताया

डॉ. भूपेंद सिंह ने विभिन्न रोगों से बचाव और सेक्स सॉर्टड सीमन (बीज) के बारे में बताया, जिसमें केवल बछड़ी ही पैदा होने पूरी संभावना रहती है। सेमिनार से जिले विभिन्न ग्रामों से लगभग 250 पशुपालक लाभांवित हुए। सेमिनार में पशुधन निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कुशल कटारा ने जिम्मेदारी निभाई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के दवा बाजार में शुरू हुआ नया खेल, पुरानी MRP काट नई चिपका रहे निर्माता, मरीज मायूस
जयपुर
Rajasthan pharmaceutical market start new game manufacturers slashing old MRPs and pasting new ones patients disappointed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : परिंदों की चहचहाहट से गूंजा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, मनोरम दृश्य देख पर्यटक हुए दीवाने

Bharatpur Keoladeo National Bird Sanctuary resonates with chirping of birds attracting tourists with picturesque views
भरतपुर

Bharatpur : बयाना विधायक ऋतु बनावत की कार से टकराई जुगाड़, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Bayana MLA Ritu Banawat car collided Jugaad vehicle major accident was averted due to driver presence of mind
भरतपुर

Rajasthan: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी पंचतत्व में विलीन, CM भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि

CM Bhajanlal
भरतपुर

भरतपुर: खांसी की सिरप पीने से दो साल के मासूम की मौत, एक और मामला आया सामने

Bharatpur death
भरतपुर

रेलवे की नई सुविधा, कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार, जानें शेड्यूल

Railway New Facility Kota Mathura MEMU Express extended to Deeg know schedule
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.