हरियाणा के उ"ा कोटि के शातिर...! एटीएम में लोहे की पत्तियां फंसा हैंग कर निकाल रहा था मोटी रकम...अब लोहे की सलाखें आई नसीब में

भरतपुरPublished: Mar 13, 2023 04:49:47 pm Submitted by: Gaurav Saxena

Haryana's upper class vicious....I was withdrawing huge amount by hanging iron leaves in ATM...now iron bars came in my luck

लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए सामने आया तरीका जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान की डीग पुलिस भी हैरान है।

हरियाणा के उ

-इंडिया फस्र्ट के एटीएम से छेड़छाड़

-शातिर गिरफ्तार, एटीएम कार्ड और पत्तियां बरामद

डीग. लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए सामने आया तरीका जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान की डीग पुलिस(deeg police) भी हैरान है।