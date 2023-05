क्या आपने देखा है चलता-फिरता शिवलिंग!

भरतपुरPublished: May 30, 2023 04:16:05 pm Submitted by: Gaurav Saxena

शिवलिंग चलायमान!... कुम्हेर के लौठा वन में मिला ‘शिवलिंग वाला कछुआ!, देखने वालों की लगी भीड़

भरतपुर. राजस्थान का कुम्हेर (kumher) कस्बा इन दिनों एकाएक चर्चा में आ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से 150 किमी दूर राजस्थान (Rajasthan) के जिले भरतपुर (Bharatpur) के इस कस्बे में लोग अब दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं...और वजह है यहां दिखने वाला चलते फिरते शिवलिंग।