मेरी छह लडक़ी हो गई हैं...मेरी सास मुझे परेशान करती है...छोड़ रही हूं मेरी दूधमुंही बेटी को पाल लेना!

भरतपुरPublished: May 26, 2023 06:59:06 pm Submitted by: Gaurav Saxena

यकीं तो नहीं होता है लेकिन आज भी कुछ परिवारों में बेटियां होने पर ताना मारा जाता है। लेकिन ताने से परेशान निष्ठुर मां ने ऐसा कदम उठाया...विश्वास नहीं होता है।

I have got six girls...my mother-in-law bothers me...I am leaving to take care of my milk-fed daughter! -नवजात बच्ची को सरकारी जनाना अस्पताल के परिसर में बेंच पर असहाय छोड़ गई मां

-निष्ठुर कदम उठाने को मजबूर हुई मां ने साथ में छोड़े पत्र में लिखकर बताई व्यथा