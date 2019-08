ICAI CA Final Result : भरतपुर की बेटी सीए की मेरिट सूची में 37वें स्थान पर, रद्दी का काम करने वाले का बेटा बन गया सीए

भरतपुर. जिले से 20 साल बाद यहां की बेटी ने सीए फाइनल परीक्षा की मेरिट लिस्ट में 37वां स्थान प्राप्त कर मान बढ़ा दिया। वहीं शहर के एक मेहनतकश व रद्दी का काम करने वाले का बेटा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट बन गया है। मंगलवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया(आईसीएआई) (The Institute of Chartered Accountants of India) ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षा और फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम (ICAI Result 2019) जारी कर दिया है। सीए फाइनल और फाउंडेशन परिणामों के साथ आज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट(ALL INDIA MERIT) भी जारी की है, जिसमें टॉप 50 छात्रों के नाम हैं, जिनमें भरतपुर शहर की अभ्यर्थी चांदनी गुप्ता पुत्री सीए नरेश गुप्ता ने 37वां स्थान प्राप्त किया है। भरतपुर जिले से 20 साल बाद सीएम की मेरिट लिस्ट में कोईअभ्यर्थी स्थान बना पाया है। वहीं जिले के अन्य 7 अभ्यर्थी भी परीक्षा में उत्तीर्णहुए हैं।



बेटी चांदनी ने बढ़ाया जिले का मान

सीए एमएल मित्तल ने बताया कि शहर के बीनारायण गेट निवासी सीए नरेश गुप्ता की बेटी चांदनी गुप्ता का मेरिट सूची में 37वां स्थान है। उन्होंने बताया कि जिले में 20 साल पहले एक अभ्यर्थी ने सीए मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, उसके बाद अब चांदनी गुप्ता ने सफलता हासिल की है।



भतीजे ने यूं पूरा किया चाचा का चेलेंज

सिकासा चेयरमैन अतुल मित्तल ने बताया कि शहर में रद्दी का काम करने वाले सुशील खण्डेलवाल का बेटा आकाश खण्डेलवाल भी सीए बन गया है। आकाश खण्डेलवाल ने पत्रिका को बताया कि उसके चाचा कमलकांत ने किसी को चेलेंज कर दिया कि उसका भतीजा भी सीए बनकर दिखाएगा और उन्होंने यह बात घर आकर बताई। चाचा के चेलेंज को पूरा करने के लिए आकाश ने जीतोड़ मेहनत की और आज चाचा का सपना पूरा कर दिया। आकाश की तीन छोटी बहनें हैं जिनमें से सबसे बड़ी की शादी हो गई और दूसरे नम्बर की बहन सीए फाइनल में व सबसे छोटी बहन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही है।



सीए पिता के बेटा-बेटी भी बने सीए

सिकासा चेयरमैन अतुल मित्तल ने बताया कि शहर के सीए सुनील मित्तल के बेटी व बेटा ने भी सीए फाइनल परीक्षा में सफलता हासिल की है। सुनील मित्तल की पुत्री खनक मित्तल व पुत्र कनिष्क भी अब सीए बन गए हैं।इसी तरह शिवांस अग्रवाल पुत्री भारतभूषण अग्रवाल, व अभिषेक सिंघल ने भी सीए फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।