फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही....गीजर ऑफ, एसी ऑन!

भरतपुरPublished: Feb 20, 2023 05:19:40 pm Submitted by: Gaurav Saxena

In the third week of February itself….Geyser off, AC on!

-30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ तापमान, न्यूनतम तापमान भी पहुंचा दहाई में

-फरवरी में पड़ रही मार्च के अंतिम सप्ताह जैसी गर्मी

भरतपुर. बदलते वेदर कंडीशन का ही असर है कि फरवरी (Faburary) में मार्च (march) के अंतिम सप्ताह जैसी गर्मी (summer) पड़ रही है। रविवार (sunday) को अधिकतम पारा 30 डिग्री पार जा पहुंचा वहीं न्यूनतम पारा भी दहाई में आ गया। इससे सुबह से चढ़ता पारा दोपहर को तेज धूप के साथ सताने लगा है।