Bharatpur News : मरीज की तबीयत बिगड़ते ही निकटतम अस्पताल, चिकित्सक व एम्बुलेंस को सूचित करेगा स्मार्ट हैंडबैंड

भरतपुर. IOT device band will monitor the health of serious patients अस्पतालों व चिकित्सा सुविधाओं से दूर घर पर रह रहे गम्भीर मरीजों की तबीयत बिगडऩे पर अब तुरंत उसके चिकित्सक, नजदीकी हॉस्पीटल और एम्बुलेंस को ऑटोमेटिक कॉल पहुंच जाएगा और गम्भीर रोगी को तुरंत सहायता व उपचार मिल सकेगा।